Российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями через четыре дня после смертельного ДТП, которое произошло с его участием в Москве.

Видеообращение опубликовала “Медуза”.

В своем обращении Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, курьера интернет-магазина “Деликатеска”, который погиб в аварии, и пообещал помочь “всеми средствами, если примут”.

Также актер назвал недопустимым то, что сел пьяным за руль, и пообещал не “отмазаться” с помощью знакомых.

“Да и как тут отмажешься, когда все все видели. И я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотать. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего”, – сказал Ефремов.