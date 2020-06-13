Видеообращение опубликовала “Медуза”.
В своем обращении Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова, курьера интернет-магазина “Деликатеска”, который погиб в аварии, и пообещал помочь “всеми средствами, если примут”.
Также актер назвал недопустимым то, что сел пьяным за руль, и пообещал не “отмазаться” с помощью знакомых.
“Да и как тут отмажешься, когда все все видели. И я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотать. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего”, – сказал Ефремов.
- 8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.