Сегодня утром под зданием Кабинета Министров Украины проходит акция протеста представителей малого и среднего бизнеса с требованием ослабить карантинные ограничения.

Об этом сообщает агентство “Укринформ”.

Под зданием Кабмина собрались не менее нескольких сотен протестующих.

По словам организаторов, предприниматели требуют от Кабмина разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.

Люди хотят услышать от властей, почему карантинные ограничения в Украине – избирательные. В итоге малый бизнес оказался фактически парализован, в то время, как крупный продолжает работать.

Митингующие потребовали обеспечить равные условия для всех во время карантина.

Кабмин зараз Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 29 квітня 2020 р.

Люди приехали на акцию под названием #ЯїдуЗвами на автомобилях. Стоит отметить, что участники акции на авто перекрывали движение по улице Грушевского, но впоследствии забрали автомобили и освободили улицу для проезда.

У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.