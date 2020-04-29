Об этом сообщает агентство “Укринформ”.
Под зданием Кабмина собрались не менее нескольких сотен протестующих.
По словам организаторов, предприниматели требуют от Кабмина разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.
Люди хотят услышать от властей, почему карантинные ограничения в Украине – избирательные. В итоге малый бизнес оказался фактически парализован, в то время, как крупный продолжает работать.
Митингующие потребовали обеспечить равные условия для всех во время карантина.
Кабмин зараз
Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 29 квітня 2020 р.
Люди приехали на акцию под названием #ЯїдуЗвами на автомобилях. Стоит отметить, что участники акции на авто перекрывали движение по улице Грушевского, но впоследствии забрали автомобили и освободили улицу для проезда.
У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.
- Народные депутаты из объединения “За ФЛП” просят Правительство разрешить работать летним площадкам кафе и ресторанов.
- В Одессе предприниматели начали торговлю в крытом корпусе Нового базара.