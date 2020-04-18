Как это происходит показал священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

Он сообщил, что благодатный огонь сошел в храме Гроба Господнего (Иерусалим, Израиль) в 13:50.

Вместе с ним на борту чартера епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук).

После этого благодатный огонь для Украины к трапу подвезли представители израильской полиции и передали делегации.

На борту чартерного самолета благодатный огонь доставят в Украину.

Также священнослужитель сказал, что доставка благодатного огня в Украину стала возможной благодаря благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Новинский – нардеп от “Оппозиционной платформы “За життя”. Он активно демонстрирует свою церковную позицию – является прихожанином УПЦ МП.