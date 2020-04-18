В Украину из Израиля в этом году благодатный огонь, как символ Воскресения Иисуса Христа, привезут чартерным рейсом.

Как это происходит показал священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

Он сообщил, что благодатный огонь сошел в храме Гроба Господнего (Иерусалим, Израиль) в 13:50.

Вместе с ним на борту чартера епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук).

После этого благодатный огонь для Украины к трапу подвезли представители израильской полиции и передали делегации.

На борту чартерного самолета благодатный огонь доставят в Украину.

Также священнослужитель сказал, что доставка благодатного огня в Украину стала возможной благодаря благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Новинский – нардеп от “Оппозиционной платформы “За життя”. Он активно демонстрирует свою церковную позицию – является прихожанином УПЦ МП.