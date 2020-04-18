Как это происходит показал священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) епископ Барышевский Виктор (Коцаба).
Он сообщил, что благодатный огонь сошел в храме Гроба Господнего (Иерусалим, Израиль) в 13:50.
Вместе с ним на борту чартера епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук).
После этого благодатный огонь для Украины к трапу подвезли представители израильской полиции и передали делегации.
На борту чартерного самолета благодатный огонь доставят в Украину.
Также священнослужитель сказал, что доставка благодатного огня в Украину стала возможной благодаря благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Новинский – нардеп от “Оппозиционной платформы “За життя”. Он активно демонстрирует свою церковную позицию – является прихожанином УПЦ МП.
- Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в этом году ПЦУ может не получить благодатный огонь из Иерусалима. По его мнению, лучше те средства, которые потратятся на самолет, использовать для закупки медикаментов или средств защиты для врачей, которые борются с коронавирусом.