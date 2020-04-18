Епіфаній: Краще віддати гроші на медикаменти, ніж на чартер з Благодатним вогнем

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в цьому році Україна може не отримати Благодатний вогонь з Єрусалиму. На його думку, краще ті кошти, які витратяться на літак, використовувати для закупівлі медикаментів або засобів захисту для лікарів, які борються з коронавірусом.

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Уже склалася така благочестива традиція, щороку привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, з Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить щороку під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи будемо ми мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому”, – зазначив Епіфаній.

Він розповів, що були пропозиції, щоб найняти чартер.

Але настоятель ПЦУ наголосив, що краще ті кошти, які повинні витратиться на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти або засоби захисту для лікарів.

“І тому я не впевнений, що буде привезений благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, тому що ми, збираючись спілкуючись з державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто привезти благодатний вогонь для всіх церков або в цілому не привозити його в такий відповідальний час в цьому році”, – зазначив він.