Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
В связи с этим представители Белого дома присоединились к делегации Конгресса, чтобы посетить центр для мигрантов на южной границе США. Полученная ими информация понадобится Байдену во время завтрашней пресс-конференции по поводу планов на посту президента.
Представители президентской администрации посетили Офис по расселению беженцев Carrizo Springs Influx Care Facility, расположенный в Техасе.
Байден и Харрис пока не собираются с официальным визитом в этот регион.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала накануне, что ситуация на границе – не миграционный кризис, так как на территорию США приходят, в основном, дети, которым необходим приют и защита.
“Дети, которые появляются на нашей границе, которые спасаются от насилия, которые бегут от судебного преследования, которые бегут из ужасных ситуаций, – это не кризис. Мы считаем своей обязанностью гуманно подходить к этим обстоятельствам и следить за тем, чтобы с ними обращались и создавали безопасные условия”, – сказала Псаки.
- Власти США приняли решение предоставить временную защиту от экстрадиции (temporary protected status) мигрантам из Венесуэлы.