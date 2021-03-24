Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вісказали недовольство тем, что представители Белого дома до сих пор не проверили лично обстановку на южной границе страны, где не удается остановить поток нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

В связи с этим представители Белого дома присоединились к делегации Конгресса, чтобы посетить центр для мигрантов на южной границе США. Полученная ими информация понадобится Байдену во время завтрашней пресс-конференции по поводу планов на посту президента.

Представители президентской администрации посетили Офис по расселению беженцев Carrizo Springs Influx Care Facility, расположенный в Техасе.

Байден и Харрис пока не собираются с официальным визитом в этот регион.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала накануне, что ситуация на границе – не миграционный кризис, так как на территорию США приходят, в основном, дети, которым необходим приют и защита.

“Дети, которые появляются на нашей границе, которые спасаются от насилия, которые бегут от судебного преследования, которые бегут из ужасных ситуаций, – это не кризис. Мы считаем своей обязанностью гуманно подходить к этим обстоятельствам и следить за тем, чтобы с ними обращались и создавали безопасные условия”, – сказала Псаки.