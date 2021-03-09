Об этом сообщает ВВС.

Решение коснется порядка 320 тысяч беженцев из Венесуэлы, которые находятся в США без статуса легального резидента. Это позволит им остаться в США и работать легально.

Временное разрешение продлится 18 месяцев и коснется тех мигрантов, которые прибыли в США до 8 марта 2021 года.

Предоставление такого права для венесуэльцев было одним из предвыборных обещаний президента Джо Байдена.

Министр внутренних дел США Алехандро Майоркас отметил по этому поводу, что американские власти готовы протянуть руку помощи беженцам из Венесуэлы, пока их страна находится в кризисе.

“США делают шаг вперед, чтобы поддержать граждан Венесуэлы, которые уже на нашей территории. В это время их страна пытается выбраться из кризиса”, – сказал министр.

Теперь мигранты из Венесуэлы имеют 180 дней на то, чтобы получить разрешение на работу в США. Для этого они обязаны соответствовать некоторых требованиям, касающихся возраста, социального статуса, способа пересечения границы и так далее.

Подобное решение приняли власти Колумбии. Сбежавшие туда венесуэльцы получили статус временных резидентов на 10 лет.

К слову, предыдущий американских президент Дональд Трамп отказывался предоставить венесуэльцам право остаться в США. Он лишь согласился отсрочить для них дату принудительной экстрадиции (Deferred Enforced Departure).