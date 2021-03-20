Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Прививку Джонсону делали в прямом эфире. После вакцинации он заявил, что “не почувствовал буквально ничего”.

Премьер Британии также призвал своих сограждан взять с него пример и вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщает Reuters, 56-летний Джонсон получил вакцину в той же больнице, где почти год назад его поместили в отделение интенсивной терапии после того, как он заразился COVID-19 и серьезно заболел.

Позже он признавался, что был настолько болен, что были составлены планы, как объявить о его смерти.

В пятницу Великобритания побила свой рекорд по количеству прививок от коронавируса, сделанных за один день, и на данный момент почти половина всех взрослых получили одну дозу.

  • После того, как в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA) подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакцинированием AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови, ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.