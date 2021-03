Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Прививку Джонсону делали в прямом эфире. После вакцинации он заявил, что “не почувствовал буквально ничего”.

Премьер Британии также призвал своих сограждан взять с него пример и вакцинироваться от коронавируса.

I’ve just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let’s get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021