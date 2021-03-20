Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Прививку Джонсону делали в прямом эфире. После вакцинации он заявил, что “не почувствовал буквально ничего”.

Премьер Британии также призвал своих сограждан взять с него пример и вакцинироваться от коронавируса.

I’ve just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose. Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen. Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much. Let’s get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine. Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

Как сообщает Reuters, 56-летний Джонсон получил вакцину в той же больнице, где почти год назад его поместили в отделение интенсивной терапии после того, как он заразился COVID-19 и серьезно заболел.

Позже он признавался, что был настолько болен, что были составлены планы, как объявить о его смерти.

В пятницу Великобритания побила свой рекорд по количеству прививок от коронавируса, сделанных за один день, и на данный момент почти половина всех взрослых получили одну дозу.