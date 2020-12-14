Премьер-министр африканского Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини умер от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Ему было 52 года.

Об этом сообщается на странице правительства Эсватини в Facebook.

“Его Величество объявляет о печальной кончине Его Превосходительства премьер-министра Амброза Мадвуло Дламини”, – говорится в сообщении.

О болезни Дламини сообщил 15 ноября. Сначала его самочувствие было хорошим и он находился дома, соблюдая режим самоизоляции, но затем его госпитализировали в больницу соседней ЮАР.

Амброз Мандвуло Дламини – десятый премьер-министр королевства Эсватини. Он занимал пост главы правительства с октября 2018 года.