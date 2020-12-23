Сегодня, 23 декабря, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил о своей отставке и отставке правительства. По его словам, это необходимо для роспуска парламента.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

“В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства”, — сказал Кику, отметив, что обсудит в президентом дальнейшую работу правительства.

Теперь члены правительства будут временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина.

Издание отмечает, что президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря, предложит свою кандидатуру на пост премьера.

Если же в парламенте официально появится парламентское большинство, кандидата в премьеры предложат они.

Действующий президент Игорь Додон подтвердил решение правительства, заявив, что кабмин подает в отставку не под давлением вотума недоверия или протестов, а для того, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам.

Додон заверил, что нынешний кабмин принял все законы для обеспечения нормальной работы государства, бюджетной и финансовой стабильности.

По его словам, ни одному правительству не приходилось сталкиваться с такими сложными проблемами одновременно — пандемией, засухой и экономическим кризисом.