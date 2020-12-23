Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.
“В этих условиях мы сегодня обсудили, и я предложил мою отставку и отставку правительства”, — сказал Кику, отметив, что обсудит в президентом дальнейшую работу правительства.
Теперь члены правительства будут временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина.
Издание отмечает, что президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря, предложит свою кандидатуру на пост премьера.
Если же в парламенте официально появится парламентское большинство, кандидата в премьеры предложат они.
Действующий президент Игорь Додон подтвердил решение правительства, заявив, что кабмин подает в отставку не под давлением вотума недоверия или протестов, а для того, чтобы открыть путь к досрочным парламентским выборам.
Додон заверил, что нынешний кабмин принял все законы для обеспечения нормальной работы государства, бюджетной и финансовой стабильности.
По его словам, ни одному правительству не приходилось сталкиваться с такими сложными проблемами одновременно — пандемией, засухой и экономическим кризисом.
- В четверг, 10 декабря, глава Конституционного суда Молдовы Домника Маноле официально признала Майю Санду новым президентом. Также суд утвердил результаты выборов президента.