Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.
В понедельник стало известно, что глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что у него положительный результат на коронавирус.
“У меня не было никаких симптомов, я решил пройти тест, так как планировал посетить линию фронта”, – сказал Пашинян.
Он добавил, что также заразилась вся его семья.
В Армении с населением 3 миллиона человек зарегистрировано 9402 подтвержденных случая коронавируса и 139 случаев смерти.
- Напомним, власти Турции и Армении приняли решение временно закрыть границу с Ираном из-за опасности распространения коронавируса.