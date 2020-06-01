Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

В понедельник стало известно, что глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что у него положительный результат на коронавирус.

“У меня не было никаких симптомов, я решил пройти тест, так как планировал посетить линию фронта”, – сказал Пашинян.

Он добавил, что также заразилась вся его семья.

В Армении с населением 3 миллиона человек зарегистрировано 9402 подтвержденных случая коронавируса и 139 случаев смерти.