Об этом сообщает российское издание “Интерфакс Россия”.
В четверг, 30 апреля, во время онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус.
Мишустин также сообщил, что уходит на самоизоляцию, и заверил, что правительство продолжит штатную работу.
Исполнять обязанности Мишустина будет, вероятно, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил эту кандидатуру.
В свою очередь Владимир Путин заверил, что без Мишустина решения, связанные с поддержкой граждан и экономики, приниматься не будут.
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