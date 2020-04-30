Об этом сообщает российское издание “Интерфакс Россия”.

В четверг, 30 апреля, во время онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус.

Мишустин также сообщил, что уходит на самоизоляцию, и заверил, что правительство продолжит штатную работу.

Исполнять обязанности Мишустина будет, вероятно, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин сам предложил эту кандидатуру.

В свою очередь Владимир Путин заверил, что без Мишустина решения, связанные с поддержкой граждан и экономики, приниматься не будут.