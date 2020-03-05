Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die) отложили на семь месяцев (с апреля на ноябрь 2020 года) из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Продюсеры ленты объяснили, что перенесли релиз “после тщательного обдумывания и оценки мирового кинорынка”.

Изначально премьера картины “Не время умирать” планировалась на 3 апреля. Теперь же в Великобритании она переносится на 12 ноября, а в США – на 25 ноября.

Ранее создатели популярных фанатских сайтов MI6 Confidential и The James Bond Dossier, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, призвали продюсеров киноленты отложить премьеру из-за коронавируса.

“Всего лишь один человек, даже без симптомов, может заразить остальную часть аудитории”, – отмечалось в открытом письме.

Лента “Не время умирать” (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента снова исполнит Дэниэл Крэйг.

Как сообщает издание The Guardian, бюджет картины “Не время умирать” составляет 200 млн долларов. Существуют опасения, что коронавирус может повлиять на глобальные кассовые сборы фильма, сократив их на 5 млрд долларов на фоне закрытия кинотеатров.

О закрытии кинотеатров, в частности, сообщают в Италии, Южной Корее, Китае и Японии. Некоторые релизы фильмов отложены в Италии на неопределенный срок.

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