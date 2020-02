Американская певица и автор песен Билли Айлиш впервые вживую исполнила свой саундтрек "No Time To Die", записанный для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Это произошло на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards в Лондоне в понедельник вечером, 18 февраля, сообщает Variety.

Вместе с певицей на сцену вышли ее брат Финнеас О’Коннелл, бывший гитарист группы The Smiths Джонни Марр и композитор Ханс Циммер (он дирижировал оркестром).

Стоит отметить, что во время церемонии Билли Айлиш получила награду как лучший международный артист.

Лента “Не время умирать” (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.

Музыку к фильму написали Ганc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр.

В Украине премьера фильма запланирована на апрель 2020 года.

СПРАВКА. 18-летняя Билли Айлиш снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла “Ocean Eyes” на SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл “Bad Guy” вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

В 2020 году Айлиш стала триумфатором музыкальной премии “Грэмми”, выиграв все четыре основные номинации: “Песня года”, “Альбом года”, “Запись года” и “Лучший новый исполнитель”, а также победив в номинации “Лучший вокальный поп-альбом”. В результате она стала первым с 1981 года исполнителем (и лишь вторым в истории после Кристофера Кросса), получившим все четыре главных награды года.