Пресс-секретарь президента Юлия Мендель задекларировала 684 тыс. грн заработной платы за 2020 год и новое авто Suzuki.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК.

Согласно декларации, зарплата Мендель в 2020 году, полученная по основному месту работы в Государственном управлении делами, составила 684 тыс. 48 грн.

Пресс-секретарь Зеленского задекларировала также новый автомобиль Suzuki Vitara, приобретенный в декабре прошлого года за 605,9 тыс. гривен.

Кроме того, в собственности пресс-секретаря президента есть квартира в Киеве площадью 48,5 кв.м, приобретенная еще в 2018 году.

В то же время среди финансовых обязательств она указала получение 388 тыс. 901 грн кредита на автомобиль и 681 087 грн кредита на квартиру.