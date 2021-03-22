Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опять опозорилась из-за ошибок в тексте.

Соответствующее сообщение было опубликовано на Facebook-странице Офиса президента Украины.

На этот раз пресс-служба неправильно написала слово “деолигархизация”.

“Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолиграхизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что слово с ошибкой исправили только через 1,5 часа.