Соответствующее сообщение было опубликовано на Facebook-странице Офиса президента Украины.
На этот раз пресс-служба неправильно написала слово “деолигархизация”.
“Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолиграхизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что слово с ошибкой исправили только через 1,5 часа.
- В 2019 году пресс-служба президента Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады в отчете о визите Зеленского в эту страну.
- Позднее пресс-служба Зеленского допустила ошибку в названии страны, в которую совершил визит Глава государства, назвав Латвию Литвой.
- В ноябре пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а впоследствии сообщила, что таким образом “потроллила” пользователей Сети.