Об этом сообщает телеканал CNN.
На митинге предлагали захватить Конгресс и Верховный суд, которые поддерживают меры социальной изоляции, введенные губернаторами.
На митинге президент не носил маску и даже несколько раз кашлял, разговаривая с толпой.
“(Каждый должен) делать все необходимое, чтобы страна заняла видное место, которого она заслуживает. Мы не будем ничего обсуждать”, – сказал он.
В то время как Болсонару выступал против строгих ограничений, органы власти штатов и местные органы власти в некоторых из наиболее пострадавших районов Бразилии закрыли школы и практически все предприятия, а пожарные и полиция на улицах убеждают людей не выходить из дома.
На прошлой неделе Болсонару уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.
Сейчас в Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 летальных случая.
- Ранее сообщалось, что Бразилии во время тестирования эффективности одного из препараторов для симптоматического лечения коронавируса COVID-19, умерли 11 пациентов. Этот препарат включен в протокол лечения в Украине.