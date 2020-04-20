Об этом сообщает телеканал CNN.

На митинге предлагали захватить Конгресс и Верховный суд, которые поддерживают меры социальной изоляции, введенные губернаторами.

На митинге президент не носил маску и даже несколько раз кашлял, разговаривая с толпой.

“(Каждый должен) делать все необходимое, чтобы страна заняла видное место, которого она заслуживает. Мы не будем ничего обсуждать”, – сказал он.

В то время как Болсонару выступал против строгих ограничений, органы власти штатов и местные органы власти в некоторых из наиболее пострадавших районов Бразилии закрыли школы и практически все предприятия, а пожарные и полиция на улицах убеждают людей не выходить из дома.

На прошлой неделе Болсонару уволил министра здравоохранения, который призвал к введению мер по социальной изоляции граждан.

Сейчас в Бразилии зарегистрировали почти 39 тысяч заражений коронавирусом и 2462 летальных случая.