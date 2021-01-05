Об этом сообщает агентство Reuters.

Комментируя решение британского суда, который отклонил требование США об экстрадиции Ассанжа, Обрадор отметил, что обратится к главе мексиканского МИД с просьбой провести необходимые переговоры с Великобританией.

“Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище”, — подчеркнул Обрадор.

“Ассанж – журналист и заслуживает шанса. Мы защитим его”, – добавил он.

“Voy a pedirle a @m_ebrard que haga los tramites correspondientes para que se solicite al Gobierno de Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y México le ofrece asilo político”, adelantó @lopezobrador_ en la ‘mañanera’. pic.twitter.com/6sqGOSdh1T — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 4, 2021

Как известно, судья Центрального уголовного суда Лондона отклонила запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа правоохранительным органам США, поскольку это “может нанести непоправимый вред его психическому здоровью и привести к самоубийству”. Власти США заявили, что решение будет обжаловано.

Ассанжу было предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке, которая затем была опубликована на веб-сайте Wikileaks в 2010 и 2011 годах.

Как отмечает Reuters, решение президента Мексики может вызвать резкую реакцию со стороны Вашингтона.

“Лопес Обрадор, похоже, пытается нанести ущерб отношениям с США в тот момент, когда Джо Байден готовится к вступлению в должность”, – заявил в комментарии агентству Марк Файрстайн, бывший чиновник администрации Барака Обамы.

Ранее президент Мексики заявил, что надеется на хорошие отношения с Джо Байденом. Однако Обрадор не сразу поздравил его с победой на президентских выборах.

В январе прошлого года Обрадор призывал Великобританию освободить Ассанжа, назвав его задержание “пыткой” и заявив, что документы WikiLeaks продемонстрировали “авторитарную” работу мира.

Мексиканский чиновник сообщил Reuters на правах анонимности, что предложение о предоставлении убежища стало сигналом, что Мексика будет проводить независимую внешнюю политику при следующем правительстве США.