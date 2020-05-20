Президент Украины Владимир Зеленский назвал "наглыми" методы работы журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, который часто следит за известными политиками и бизнесменами.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время сегодняшней пресс-конференции Зеленский отметил, что журналист “Схем” Михаил Ткач “на посту” у его дома, словно представитель управления государственной охраны.

Он рассказал, что автомобиль Ткача ездил в составе президентского кортежа.

“Есть ли в мире хоть одна страна, где в кортеже президента ездит журналист? Прямо внутри кортежа – снимая, не снимая, мне все равно, нечего скрывать. Существует ли какой-либо президент, которому личная охрана говорит, что так не может быть, что по закону это неправильно, спрашивает, что делать – остановиться, забрать автомобиль, говорить с этим журналистом, должны реагировать? Существует такая наглость где-то в мире? Думаю, такого нет нигде. Мне кажется, что между властью и журналистикой нельзя переходить на личности, нельзя нарушать закон, кем бы мы не были”, – заявил Президент.

Зеленский утверждает, что после такого случая ничего не сделал в отношении журналиста, так как у нас в стране свобода слова.

“Что я сделал? Ничего не сделал. Потому что мы понимали: значит, что-то не сделали родители этих людей. И я не могу этого изменит. Я не диктатор… Хотя мне кажется, что баланс этот (власть – журналистика) господин Ткач нарушил”, – заявил Зеленский.

Затем он адресовал вопрос журналисту проекта “Схемы” Максиму Савчуку, который присутствовал на пресс-конференции:

“Вы считает, что это нормально? Что в кортеже президента едет автомобиль с журналистом?”

“Вы же знали, что это журналист, он вам ничем не угрожал”, – ответил тот.

В ответ журналист Ткач поинтересовался у Президента, написав в Facebook:

“В каком кортеже президента Зеленского я ехал, если они обещали “без кортежей”?… Президент снова перешел на личности. И в этот раз, не имея аргументов уровня главы государства, зацепил моих родителей”.

В редакции программы также отреагировали на такое заявление президента, напомнив, что работают в интересах общества, а не власти.

“Редакция отвергает обвинения президента в свой адрес и заявляет, что работает в интересах общества, а не власти, а все журналисты программы “действуют исключительно в рамках норм законодательства и согласно журналистским стандартам”, – отметили в заявлении.