Об этом сообщает ВВС.
Президент находится в отпуске и путешествует по разным регионам Португалии, чтобы поддержать местный туризм в пандемию коронавируса.
Он заметил, как тонут женщины, и поспешил на помощь.
“Через мощную западную течение они перевернулись, наглотались воды, поэтому не могли ни перевернуть байдарку, ни залезть на нее, ни уплыть дальше – настолько сильное здесь течение”, – рассказал он местным СМИ.
Президент также добавил, что им помог другой патриот на водных лыжах.
- Ранее сообщалось, что в Великобритании в Северном Йоркшире 10-летний мальчик более часа дрейфовал в открытом море, пользуясь советами из документального фильма.