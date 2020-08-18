Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза 15 августа спас двух женщин, которые упали с байдарки в море возле пляжа Алгарве. Он подплыл к ним и помогал оставаться на плаву, пока не появились спасатели.

Об этом сообщает ВВС.

Президент находится в отпуске и путешествует по разным регионам Португалии, чтобы поддержать местный туризм в пандемию коронавируса.

Он заметил, как тонут женщины, и поспешил на помощь.

“Через мощную западную течение они перевернулись, наглотались воды, поэтому не могли ни перевернуть байдарку, ни залезть на нее, ни уплыть дальше – настолько сильное здесь течение”, – рассказал он местным СМИ.

Президент также добавил, что им помог другой патриот на водных лыжах.