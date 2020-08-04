Об этом сообщает BBC.
Ребенок пропал без вести 31 июля в Северном Йоркшире, он с родителями в этот день отправился на пляж. Позже городская спасательная шлюпка обнаружила его в море, он плыл на спине, раскинув руки и ноги и звал на помощь.
Ветер и приливы пронесли его через весь залив.
Рулевой спасательной шлюпки рассказал, что ребенок смотрел документальный фильм BBC “Спасение жизней на море” и следовал советам спасателей. Это помогло ему продержаться на воде час.
Ребенка передали родителям, после его осмотрели медики.
- Ранее сообщалось, что в Одессе успешно завершилась спасательная операция по освобождению стаи дельфинов, которые четыре дня не могли выплыть из акватории городского пляжа в открытое море.