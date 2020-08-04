В Великобритании в Северном Йоркшире 10-летний мальчик более часа дрейфовал в открытом море, пользуясь советами из документального фильма.

Об этом сообщает BBC.

Ребенок пропал без вести 31 июля в Северном Йоркшире, он с родителями в этот день отправился на пляж. Позже городская спасательная шлюпка обнаружила его в море, он плыл на спине, раскинув руки и ноги и звал на помощь.

Ветер и приливы пронесли его через весь залив.

Рулевой спасательной шлюпки рассказал, что ребенок смотрел документальный фильм BBC “Спасение жизней на море” и следовал советам спасателей. Это помогло ему продержаться на воде час.

Ребенка передали родителям, после его осмотрели медики.