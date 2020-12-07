6 декабря состоялось повторное голосование по выборам Криворожского городского головы (Днепропетровская область). По результатам экзит-пола, проведенного "Центром исследования развития территорий", победу одержал кандидат от "Оппозиционного платформы - За життя" Константин Павлов.

Об этом говорится в сообщении “Центра исследования развития территорий”.

В штабе кандидата Константина Павлова заявили о 100-процентном окончании параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с “мокрыми” печатями со всех 294 избирательных участков.

Отмечается, что Павлов победил на 289-ти участках, на 5-ти – Шевчик. Также Константин Павлов победил во всех 7-ми районах Кривого Рога.

Павлов обошел своего оппонента Шевчик на 17%, что составляет около 28 500 голосов.

Поэтому результаты экзит-пола:

41,14% – Дмитрий Шевчик от партии “Слуга народа”;

58,86% – Константин Павлов от партии “Оппозиционная платформа – За життя”.

В Кривом Роге явка избирателей во время повторного голосования составила 35,14%.

Результаты голосования по выборам Криворожского городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 11 декабря 2020 включительно.