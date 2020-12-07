Об этом говорится в сообщении “Центра исследования развития территорий”.
В штабе кандидата Константина Павлова заявили о 100-процентном окончании параллельного электронного подсчета голосов и о наличии в распоряжении штаба и наблюдателей протоколов с “мокрыми” печатями со всех 294 избирательных участков.
Отмечается, что Павлов победил на 289-ти участках, на 5-ти – Шевчик. Также Константин Павлов победил во всех 7-ми районах Кривого Рога.
Павлов обошел своего оппонента Шевчик на 17%, что составляет около 28 500 голосов.
Поэтому результаты экзит-пола:
- 41,14% – Дмитрий Шевчик от партии “Слуга народа”;
- 58,86% – Константин Павлов от партии “Оппозиционная платформа – За життя”.
В Кривом Роге явка избирателей во время повторного голосования составила 35,14%.
Результаты голосования по выборам Криворожского городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 11 декабря 2020 включительно.
- Второй тур местных выборов состоится в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тысяч в 11 регионах Украины. Причиной повторного голосования стало то, что ни один из кандидатов на пост городского главы не набрал 50% голосов избирателей.