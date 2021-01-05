Об этом сообщает государственное информационное агентство Армении “Арменпресс”.

Заболевание у Саркисяна обнаружили в Лондоне, где он 3 января перенес операцию на ноге.

Операция прошла успешно, однако президент также сделал тест, который подтвердил COVID-19.

“Президент Саркисян временно продолжит свою деятельность удаленно”, – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Армении COVID-19 заразились 160 554 человек, 2878 умерли.