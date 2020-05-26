Президент Замбии Эдгар Чагва Лунгу в честь Дня Африки помиловал почти 3 тысяч заключенных. Среди них — осужденная на 15-лет гей-пара.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В понедельник, 25 мая, на всем африканском континенте праздновали День Африки. Этот праздник символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания на континенте.

В часть этого дня президент Замбии Эдгар Чагва Лунгу помиловал почти 3 тысячи заключенных.

Среди них — 39-летний Джафет Чатаба и 31-летний Стивен Самбо, гей-пара. Они были осуждены в ноябре прошлого года в соответствии с законом, который запрещает секс между однополыми людьми как такой, что является “противоестественным”. Суд приговорил их к 15 годам лишения свободы.