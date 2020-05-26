Об этом сообщает агентство Reuters.
В понедельник, 25 мая, на всем африканском континенте праздновали День Африки. Этот праздник символизирует стремление африканских стран к единству в интересах обеспечения самостоятельного развития, мира и процветания на континенте.
В часть этого дня президент Замбии Эдгар Чагва Лунгу помиловал почти 3 тысячи заключенных.
Среди них — 39-летний Джафет Чатаба и 31-летний Стивен Самбо, гей-пара. Они были осуждены в ноябре прошлого года в соответствии с законом, который запрещает секс между однополыми людьми как такой, что является “противоестественным”. Суд приговорил их к 15 годам лишения свободы.
- Ранее американский телеканал HBO показал трейлер документального фильма “Добро пожаловать в Чечню”, рассказывающего о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.