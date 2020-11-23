Об этом сообщает пресс-служба ФДУ.
Возможность восстановления календарных мероприятий будет рассмотрена после соответствующей даты с учетом текущей на тот момент ситуации в регионах.
Последним мероприятием, проведенным после смягчения карантина, стал чемпионат Украины по дзюдо, который состоялся 13-15 октября в Запорожье.
Ранее Международная федерация дзюдо отменила все соревнования Мировой серии до конца текущего года, говорится в сообщении.
Напомним, КСУ 28 августа текущего года признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392, которым весной был введен карантин, а также закона “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, которым было ограничено на уровне 47 тыс. грн размер зарплат госслужащих и судей на период карантина.
- Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Кабинет Министров Украины, вводя карантин в стране, действовал на пределе своих возможностей, но серьезных нарушений не было.