Президиум Федерации дзюдо Украины (ФДУ) принял решение отменить все запланированные мероприятия согласно календарю ФГУ к 30 марта 2021 в связи с нестабильной ситуацией в регионах Украины, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ФДУ.

Возможность восстановления календарных мероприятий будет рассмотрена после соответствующей даты с учетом текущей на тот момент ситуации в регионах.

Последним мероприятием, проведенным после смягчения карантина, стал чемпионат Украины по дзюдо, который состоялся 13-15 октября в Запорожье.

Ранее Международная федерация дзюдо отменила все соревнования Мировой серии до конца текущего года, говорится в сообщении.

Напомним, КСУ 28 августа текущего года признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392, которым весной был введен карантин, а также закона “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, которым было ограничено на уровне 47 тыс. грн размер зарплат госслужащих и судей на период карантина.