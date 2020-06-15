Об этом министр рассказал на брифинге.
По словам Степанова, на украинцев, которые возвращаются из Польши в Украину, больше не будут распространяться правила об обязательном прохождении 14-дневной самоизоляции, потому что Польша вошла в так называемую “зеленую зону”.
К данной “зеленой зоне” в министерстве отнесли государства, в которых количество активных случаев коронавируса на каждые 100 тысяч население составляет меньше 40.
“Польша входит в число стран “зеленой зоны”. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее”, – сказал Степанов.
- Во Львовской области в пункте пропуска пешеходов из Украины в Польшу “Шегини” образовались большие очереди.