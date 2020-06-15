Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцам, которые возвращаются из Польши, не нужно будет проходить карантин.

Об этом министр рассказал на брифинге.

По словам Степанова, на украинцев, которые возвращаются из Польши в Украину, больше не будут распространяться правила об обязательном прохождении 14-дневной самоизоляции, потому что Польша вошла в так называемую “зеленую зону”.

К данной “зеленой зоне” в министерстве отнесли государства, в которых количество активных случаев коронавируса на каждые 100 тысяч население составляет меньше 40.

“Польша входит в число стран “зеленой зоны”. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее”, – сказал Степанов.