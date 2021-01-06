На борту самолета, который следовал из Солт-Лейк-Сити в Колумбию, сторонники Трампа набросились на сенатора-республиканца Митта Ромни с криками "предатель!" и "в отставку!"

Об этом пишет The Washington Post.

Сенатор Митт Ромни известен своей резкой критикой заявлений Трампа о фальсификации выборов и осуждением давления на респцбликанцев.

На днях его засняли на видео в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, где женщина без маски подошла к нему и начала предъявлять претензии. Он попросил ее надеть маску, но та огрызнулась и спросила в ответ, почему он не поддерживает Трампа.

“Я поддерживаю президента Трампа в том, с чем я согласен”, – ответил Ромни, который сохранял спокойствие на протяжении всего разговора.

Потом она спросила, собирается ли Ромни поддержать заявления Трампа о фальсификациях.

“Нет, не думаю. У нас есть Конституция, и конституционный процесс ясен, и я буду следовать Конституции, а затем я объясню все это, когда мы соберемся в Конгрессе”, – ответил сенатор.

Когда Ромни уже уходил к гейту, она кричала ему вслед: “Твое наследие – ничто. Ты посмешише, абсолютное посмешище”.

Utah Patriots catch Rino Romney at Salt Lake City international airport! He thinks he’s above his constituents!!! Openly bashing @realDonaldTrump!!! “These people won’t be able to walk down the street.” VOLUME UP! ☝🏼 pic.twitter.com/Lntgozkajx — Qtah (@Utah_17) January 6, 2021

Во время полета на него обрушилась большая группа сторонников Трампа, которые скандировали оскорбления.

“Предатель! Предатель! Предатель!” – скандировали они около 20 секунд.

“В отставку, Митт!” – крикнул один кто-то из толпы.

here’s a clip purportedly of Trump “patriots” harassing Sen. Mitt Romney *ON A FLIGHT* on way to DC. our Republic had a decent run. pic.twitter.com/tYs16jlieI — j.d. durkin (@jiveDurkey) January 6, 2021

Сам Ромни отказался комментировать инцидент.

Ранее более 12 сенаторов-республиканцев заявили, что на заседании Конгресса в среду они будут против того, чтобы принять голоса выборщиков, несмотря на призыв лидера сенатского большинства Митча МакКоннелла (республиканец от штата Кентукки) держаться подальше от публичных дебатов по поводу легитимности выборов.

Ромни, кандидат в президенты от Республиканской партии в 2012 году, открыто критиковал план республиканцев по возражению против результатов выборов, называя этот шаг “вопиющей уловкой”, которая “опасно угрожает нашей Демократической Республике”.

Кроме того, сенатор не голосовал за Трампа в ноябре, а также раскритиковал президента за то, что тот оказал давление на республиканцев и побудил сторонников на протесты у Конгресса.

“Это предсказуемо может привести к сбоям в работе и сделать хуже”, – сказал Ромни.