Об этом пишет The Washington Post.

Сенатор Митт Ромни известен своей резкой критикой заявлений Трампа о фальсификации выборов и осуждением давления на респцбликанцев.

На днях его засняли на видео в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, где женщина без маски подошла к нему и начала предъявлять претензии. Он попросил ее надеть маску, но та огрызнулась и спросила в ответ, почему он не поддерживает Трампа.

“Я поддерживаю президента Трампа в том, с чем я согласен”, – ответил Ромни, который сохранял спокойствие на протяжении всего разговора.

Потом она спросила, собирается ли Ромни поддержать заявления Трампа о фальсификациях.

“Нет, не думаю. У нас есть Конституция, и конституционный процесс ясен, и я буду следовать Конституции, а затем я объясню все это, когда мы соберемся в Конгрессе”, – ответил сенатор.

Когда Ромни уже уходил к гейту, она кричала ему вслед: “Твое наследие – ничто. Ты посмешише, абсолютное посмешище”.

Utah Patriots catch Rino Romney at Salt Lake City international airport! He thinks he’s above his constituents!!! Openly bashing @realDonaldTrump!!!

“These people won’t be able to walk down the street.”

VOLUME UP! ☝🏼 pic.twitter.com/Lntgozkajx

— Qtah (@Utah_17) January 6, 2021