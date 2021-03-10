В ближайшем будущем ожидается восстановление мировой экономики, но, согласно последнему экономическому прогнозу ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития, OECD), критически важно ускорить темпы вакцинации во всем мире, при этом не пренебрегая превентивными мерами, такими как социальная дистанция.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОЭСР.

“За последние месяцы деятельность во многих секторах активизировалась и адаптировалась к ограничениям пандемии. Внедрение вакцин, хотя и неравномерное, наконец, набирает обороты, и правительственное бюджетное стимулирование, особенно в США, вероятно, придаст значительный импульс экономической активности. Но пандемия увеличивает разрыв в экономических показателях между странами и между секторами, усиливая социальное неравенство, особенно затрагивая уязвимые группы и рискуя нанести долгосрочный ущерб перспективам трудоустройства и уровню жизни многих людей”, – говорится в отчете.

В экономическом прогнозе ОЭСР содержится призыв к активизации вакцинации, а также к поддержанию уровней доходов людей и предприятий, сильно пострадавших от пандемии.

“Скорость имеет решающее значение. Вакцины необходимо внедрять быстрее и во всем мире. Это потребует лучшего международного сотрудничества и координации, чем мы видели до сих пор. Только так мы сможем сосредоточить свое внимание на дальнейшем экономическом восстановлении для всех”, – сказал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

ОЭСР прогнозирует рост мирового ВВП на уровне 5,6% в этом году и 4% в 2022 году.

Ожидается, что мировой объем производства достигнет допандемического уровня к середине 2021 года, но темпы и продолжительность “выздоровления экономики” будут зависеть от гонки между вакцинами и появляющимися штаммами вируса.

Прогнозируется, что рост в США в 2021 году составит 6,5%.

В еврозоне, где уровень налогово-бюджетных стимулов ниже, а внедрение вакцины происходит медленнее, в экономическом прогнозе ОЭСР прогнозируется рост ВВП на 3,9%.

“Перспективы более радужные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где несколько стран эффективно сдержали распространение вируса и где промышленная деятельность вновь приобрела динамику. В Китае в этом году прогнозируется рост ВВП на 7,8%; в Японии 2,7%; в Корее 3,3%; и в Австралии 4,5%.

Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация, объединяющая 37 стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан.