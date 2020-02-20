Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.
Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины.
В своей речи Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на проведение выборов по всей стране, в том числе — на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
“Мы надеемся на проведение местных выборов на всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у народа Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые подлежат подтверждению легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты”, — сказал он.
Министр подчеркнул, что размещение миротворческих сил ООН помогло бы обеспечить безопасности на территории и поспособствовало бы проведению выборов.
“Принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, достигнутые “нормандской четверкой”. Поэтому хочу еще раз повторить, что вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая граница между Россией и Украиной граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из РФ. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом на этот вопрос“, — сказал Пристайко.
- Накануне министр Вадим Пристайко сообщал, что Украина будет настаивать на введении миротворцев не только на линии соприкосновения, как того хочет Российская Федерация, а на всей незаконно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- В сентябре 2019 года министр Вадим Пристайко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает введение миротворцев на территорию Донбасса только как “план Б” в случае, если Минские договоренности “не сработают”.
- В декабре пятый президент Украины Петр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому в контексте того, как нужно вести себя и о чем помнить на переговорах в формате “Нормандии”. Одним их них было привлечение миротворческой миссии ООН на Донбасс.