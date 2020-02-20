Об этом шла речь в его выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, трансляцию ведет “Крым.Реалии”.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, проходит пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины.

В своей речи Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на проведение выборов по всей стране, в том числе — на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

“Мы надеемся на проведение местных выборов на всей территории Украины этой осенью, однако без базовой безопасности и политических предпосылок у народа Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые подлежат подтверждению легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты”, — сказал он.

Министр подчеркнул, что размещение миротворческих сил ООН помогло бы обеспечить безопасности на территории и поспособствовало бы проведению выборов.

“Принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, достигнутые “нормандской четверкой”. Поэтому хочу еще раз повторить, что вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая граница между Россией и Украиной граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из РФ. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом на этот вопрос“, — сказал Пристайко.