Политическая реклама кандидата в мэры Киева от политической партии "Голос" Сергея Притулы до сих пор активна в социальных сетях, несмотря на законодательный запрет.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, в социальной сети Facebook до сих пор продолжают рекламировать два сообщения от 19 и 20 сентября.

В политической рекламе призывают поддержать команду Сергея Притулы на местных выборах.

На каждое рекламное сообщение было потрачено менее 100 долларов, а увидели их менее 1000 пользователей.

Важно отметить, что, согласно действующему законодательству, в социальных сетях, как и других местах, запрещена любая политическая реклама и агитация после дня тишины, то есть после 23 октября.

За нарушение грозит штраф: для граждан – от 1700 до 3400 грн, для должностных лиц – от 3400 до 5100 грн.