Словесная перепалка произошла в эфире политического ток-шоу “Право на владу”.

Так, Дубинский обратился к Притуле: “Сколько в Киеве линий метро?». Кандидат на должность мэра Киева сказал, что не будет отвечать на вопросы человека, которого считает “абсолютным мерзенником”.

“Наталья, с вашего разрешения, я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого я считаю абсолютным мерзавцем, человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в Вашей студии. Все- таки по мотивам гигиены какой-то не буду опускаться до общения с этим человеком”, – отметил Притула.

“Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева – это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такое тупое животное еще и позволяет себе кого-то оскорблять – это вдвойне странно. Потому что это смешно. В принципе, вы свою оценку получите очень скоро и очень быстро. А непонимание того, сколько в Киеве метро, ​​сколько в Киеве районов, как работает местное самоуправление – это, в принципе, то, о чем и нужно говорить”, – ответил ему Дубинский.

Притула, в свою очередь, сказал: “Да, конечно. Поговорите еще. Эта ваша маска очень меня сейчас радует. Кстати, очень странный случай в истории общения господина Дубинского с моей персоной. Первый раз в истории Дубинский, говоря обо мне, не использует матерные слова. Мне кажется, что это достижение … Слушай, тебе что, Коломойский позволил говорить сегодня со мной, что ли? “.

“Я вам не “тыкаю”, хотя вы и животное”, – ответил нардеп.

В брань вмешалась ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук.

“Господин Сергей! Господин Александр, я вас очень прошу, вы опомнитесь, поймите, где вы сидите, на каком канале. Это общенациональный канал. Пожалуйста. Неприятно. Правда, неприятно очень за этот разговор”, – сказала она.