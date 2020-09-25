Об этом он сказал в эфире программы “Право на владу”.
“Покатавшись последние лет пять Украиной, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов где я не побывал, у меня было такое в свое время мнение перенести столицу где-то в район Кропивницкого”, – рассказал Притула.
Он пояснил, что таким решением он хотел улучшить дороги и уровень жизни в областном центре.
“Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто Киевом, а Украиной, и таким образом, улучшить условия жизни в разных регионах”, – резюмировал Притула.
- Напомним, августовские опросы свидетельствуют о том, что наибольшую поддержку избирателей имеет действующий мэр Виталий Кличко. А кандидаты от партий “Слуга народа” и “Голос” не попали бы даже в тройку лидеров.