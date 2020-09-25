Экс-шоумен и кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула рассказал, что хотел перенести столицу "в район Кропивницкого", чтобы улучшить там качество дорог.

Об этом он сказал в эфире программы “Право на владу”.

“Покатавшись последние лет пять Украиной, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов где я не побывал, у меня было такое в свое время мнение перенести столицу где-то в район Кропивницкого”, – рассказал Притула.

Он пояснил, что таким решением он хотел улучшить дороги и уровень жизни в областном центре.

“Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто Киевом, а Украиной, и таким образом, улучшить условия жизни в разных регионах”, – резюмировал Притула.