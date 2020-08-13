Если бы в ближайшее время проходили выборы городского головы Киева, то наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко. А кандидаты от партий "Слуга народа" и "Голос" не попали бы даже в тройку лидеров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Так, за Виталия Кличко готовы проголосовать 41,2% опрошенных (речь идет о тех, кто определился с выбором и пойдет на участки). Действующий мэр, согласно опросу, лидирует в рейтинге с большим отрывом.

На втором месте находится предприниматель, телеведущий, основатель клиники Eurolab Андрей Пальчевский (9,1 % поддержки).

На третьем месте – Александр Попов (“Оппозиционная платформа – За життя”), у которого 8,3 % поддержки.

Далее идет кандидат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук с 6,2 % поддержки.

На пятой позиции – шоумен, волонтер Сергей Притула, который баллотируется от партии “Голос”. За него готовы проголосовать 5,5 % респондентов.

Далее идут: лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (4,6 %); бывший мэр Киева Александр Омельченко (3,9 %); экс-нардеп Михаил Добкин (3,2 %); нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко (3,1 %); бывший народный депутат, замглавы ВО “Свобода” Андрей Ильенко (2,5 %); Николай Томенко (2,4 %); бывший нардеп Борислав Береза (2 %); нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский (1,5 %).

Что касается выборов в Киевский городской совет, то если бы они проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия “УДАР Виталия Кличко”. За нее готовы проголосовать 19,8 % респондентов (среди тех, кто определился с выбором и пойдет на участки).

За партию “Слуга народа” намерены проголосовать 15% опрошенных, за ОПЗЖ – 11,5%, за партию “Европейская Солидарность” – 11,4%, за партию “Победа Пальчевского” – 7,1%, за ВО “Батькивщина” – 5,5%, за партию “Сила и честь” – также 5,5 %, за “Голос” – 4,3 %.

Исследование проводилось с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 %.