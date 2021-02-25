Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Сериал под названием “The Rise and Fall of Victoria’s Secret” (“Взлет и падение Victoria’s Secret”) будет состоять из трех частей.
Режиссером проекта стал Мэтт Тернауэр, который работал над сериалом “The Reagans” (“Рейганы”) 2020 года, а также над фильмом “Валентино: Последний Император” 2008 года.
В сериале “The Rise and Fall of Victoria’s Secret” будет рассказана история бренда и показано, что происходило за кулисами “империи нижнего белья”, информирует Harper’s Bazaar.
Создатели используют данные инсайдеров и работников компании, чтобы раскрыть культурные ценности и показать внутреннюю работу бренда.
Будет показан путь Victoria’s Secret от компании, занимающейся доставкой нижнего белья по почте, до гиганта розничной торговли, который позже оказался в центре скандалов.
Читайте также:
В последние годы бренд Victoria’s Secret подвергался критике. Например, издание The New York Times выпустило материал, в котором рассказало о токсичном поведении сотрудников компании, а также раскрыло ее связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемом в торговле людьми.
В 2019 году бренд отменил свой знаменитый показ Victoria’s Secret Fashion Show и заявил, что планирует развиваться по-другому.
Премьера сериала о Victoria’s Secret запланирована на 2022 год.
- В августе 2019 года маркетинг-директор бренда женского белья Victoria’s Secret Эд Разек подал в отставку. Перед этим он оказался в центре скандала, когда в интервью для издания Vogue объяснил, почему Victoria’s Secret не работает с plus-size и транс-моделями. По его словам, это приведет к разрушению “фантазии”, которую создают модели бренда.
- В 2019 году грандиозный перформанс Victoria’s Secret с участием одних из самых красивых моделей планеты и выступлением популярных музыкантов не состоялся. #Буквы вспоминали лучшие моменты шоу и самые интересные и порой впечатляющие факты о бренде, которые рассказывают о взлете и крахе гиганта бельевого рынка.
- В октябре 2019 года новым лицом бренда Victoria’s Secret впервые стала модель plus size Али Тейт Катлер.
- В мае 2020 года сообщалось, что Victoria’s Secret собирается навсегда закрыть 250 своих магазинов, расположенных в США и Канаде из-за убытков, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.