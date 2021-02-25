Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал под названием “The Rise and Fall of Victoria’s Secret” (“Взлет и падение Victoria’s Secret”) будет состоять из трех частей.

Режиссером проекта стал Мэтт Тернауэр, который работал над сериалом “The Reagans” (“Рейганы”) 2020 года, а также над фильмом “Валентино: Последний Император” 2008 года.

В сериале “The Rise and Fall of Victoria’s Secret” будет рассказана история бренда и показано, что происходило за кулисами “империи нижнего белья”, информирует Harper’s Bazaar.

Создатели используют данные инсайдеров и работников компании, чтобы раскрыть культурные ценности и показать внутреннюю работу бренда.

Будет показан путь Victoria’s Secret от компании, занимающейся доставкой нижнего белья по почте, до гиганта розничной торговли, который позже оказался в центре скандалов.

В последние годы бренд Victoria’s Secret подвергался критике. Например, издание The New York Times выпустило материал, в котором рассказало о токсичном поведении сотрудников компании, а также раскрыло ее связь с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемом в торговле людьми.

В 2019 году бренд отменил свой знаменитый показ Victoria’s Secret Fashion Show и заявил, что планирует развиваться по-другому.

Премьера сериала о Victoria’s Secret запланирована на 2022 год.