Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине.

Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым на территории Украины устанавливается единое время и отменяется сезонный перевод часов (“Об исчислении времени в Украине”, №4201).

В среду, 17 марта, законопроект был рассмотрен перед вторым чтением. Согласно редакции проекта, подготовленной ко второму чтению:

на территории Украины исчисление времени осуществляется по киевскому времени, единому для все территории страны;

не осуществляется сезонный переход времени;

киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять этот законопроект в целом с технико-юридическими правками. И сделать это в ближайшее время, поскольку 28 марта (в последнее воскресенье месяца) часы должны перевести на “летнее” время.