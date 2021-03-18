Об этом сообщили в Аппарате Верховной Рады.
Как сообщалось ранее, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым на территории Украины устанавливается единое время и отменяется сезонный перевод часов (“Об исчислении времени в Украине”, №4201).
В среду, 17 марта, законопроект был рассмотрен перед вторым чтением. Согласно редакции проекта, подготовленной ко второму чтению:
- на территории Украины исчисление времени осуществляется по киевскому времени, единому для все территории страны;
- не осуществляется сезонный переход времени;
- киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.
Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять этот законопроект в целом с технико-юридическими правками. И сделать это в ближайшее время, поскольку 28 марта (в последнее воскресенье месяца) часы должны перевести на “летнее” время.
“При обсуждении отмечалось, что авторы законопроекта настаивают, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени (UTC). Для выполнения данного условия необходимо, чтобы законопроект был принят и вступил в силу до последнего воскресенья марта”, — говорится в сообщении.
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