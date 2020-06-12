Статус Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями не влияет на членство в альянсе.

Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что Украина принимала участие в военных операциях в Косово и Афганистане.

“Союзники высоко ценят этот вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности”, – сказано в сообщении.

При этом также сообщается, что новый статус Украины обеспечить ей доступ к программам НАТО и возможность широкого обмена информацией.

В данный момент Украина – один из шести партнеров по расширенным возможностям вместе с Финляндией, Австралией, Швецией, Иорданией и Грузией.

“Статус Украины как партнера по расширенным возможностям не влияет на решения относительно членства в НАТО. Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией”, – подчеркивают в альянсе.