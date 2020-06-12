Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
Отмечается, что этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, направленной на поддержание и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
“Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности”, – говорится в сообщении.
Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки ее вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.
На данный момент Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.
При этом, статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.
- Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерских отношений с Украиной и Грузией.
- В январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки на присоединение Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.