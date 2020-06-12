Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Отмечается, что этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, направленной на поддержание и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

“Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности”, – говорится в сообщении.

Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки ее вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.

На данный момент Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

При этом, статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.