Об этом сообщают #Буквы.
Так, изначально суд приступил к рассмотрению вопроса, возможно ли проведение заседания при отсутствии части потерпевших и экс-“беркутовца” Александра Маринченко. Последний отсутствует в зале заседаний, поскольку находится под круглосуточным домашним арестом.
От прокуроров и адвоката потерпевших активистов Революции Достоинства Евгении Закревской поступили ходатайства о предоставлении времени на ознакомление с материалами дела и апелляционными жалобами экс-“беркутовцев”.
В частности, отмечалось, что только накануне бывшие “беркутовцы” Александр Маринченко и Сергей Тамтура подали свои апелляции, и прокуроры, а также адвокаты потерпевших не успели с ними ознакомиться.
Кроме того, поскольку о дате и времени заседания было сообщено только накануне, не все потерпевшие успели приехать в суд.
Прокуроры отметили, что о том, что рассмотрение состоится сегодня, узнали вчера поздно вечером, и не успели изучить материалы жалоб. Подчеркивалось, что заседание продолжать нельзя, потому что это будет нарушением законодательства.
Защита экс-“беркутовцев” посчитала возможным провести заседание без подозреваемого.
После заслушивания сторон Апелляционный суд Киева объявил о перерыве в заседании до 16:00.
Судья также постановила предоставить копии апелляционных жалоб для ознакомления сторонам.
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