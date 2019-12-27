Представители прокуратуры и потерпевших ходатайствуют в Киевском апелляционном суде о перенесении рассмотрения апелляций на арест экс-сотрудников подразделения спецназначения "Беркут".

Об этом сообщают #Буквы.

Так, изначально суд приступил к рассмотрению вопроса, возможно ли проведение заседания при отсутствии части потерпевших и экс-“беркутовца” Александра Маринченко. Последний отсутствует в зале заседаний, поскольку находится под круглосуточным домашним арестом.

От прокуроров и адвоката потерпевших активистов Революции Достоинства Евгении Закревской поступили ходатайства о предоставлении времени на ознакомление с материалами дела и апелляционными жалобами экс-“беркутовцев”.

В частности, отмечалось, что только накануне бывшие “беркутовцы” Александр Маринченко и Сергей Тамтура подали свои апелляции, и прокуроры, а также адвокаты потерпевших не успели с ними ознакомиться.

Кроме того, поскольку о дате и времени заседания было сообщено только накануне, не все потерпевшие успели приехать в суд.

Прокуроры отметили, что о том, что рассмотрение состоится сегодня, узнали вчера поздно вечером, и не успели изучить материалы жалоб. Подчеркивалось, что заседание продолжать нельзя, потому что это будет нарушением законодательства.

Защита экс-“беркутовцев” посчитала возможным провести заседание без подозреваемого.

После заслушивания сторон Апелляционный суд Киева объявил о перерыве в заседании до 16:00.

Судья также постановила предоставить копии апелляционных жалоб для ознакомления сторонам.