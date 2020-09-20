Об этом сообщает TUT.by.

Задержания начались сразу после начала шествия.

Люди начали разбегаться, но за ними погнались правоохранители. По данным издания, задержаны более 10 человек.

Также сообщается, что в Бресте задержали журналиста телеканала “Белсат” Алину Скребунову, сейчас она находится в Ленинском РОВД. Всего на данный момент в городе, по информации очевидцев, задержано четыре человека.

Кроме того, жестокие задержания начались в Гродно, Гомеле и Могилеве.