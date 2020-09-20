В Минске во время оппозиционной акции "Марш справедливости" начали задерживать людей.

Об этом сообщает TUT.by.

Задержания начались сразу после начала шествия.

Люди начали разбегаться, но за ними погнались правоохранители. По данным издания, задержаны более 10 человек.

Также сообщается, что в Бресте задержали журналиста телеканала “Белсат” Алину Скребунову, сейчас она находится в Ленинском РОВД. Всего на данный момент в городе, по информации очевидцев, задержано четыре человека.

Кроме того, жестокие задержания начались в Гродно, Гомеле и Могилеве.