Об этом сообщил сегодня на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин.

По его словам, ни одна страна в мире не проводит тестирование полностью всех своих граждан.

“Ни одна страна мира не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан. Поэтому такая опция сейчас не рассматривается и вряд ли будет применена. В первую очередь потому что это нецелесообразно и технически это почти невозможно сделать”, – подчеркнул Кузин.

Он уточнил, что в Украине бесплатно проводят ПЦР-тестирование всех, кто подпадает под клинические критерии.

“В соответствии с действующими протоколами Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием методом ПЦР (полимеразной цепной реакции, – ред.) всех лиц, которые подпадают под эпидемиологические и клинические критерии… Для тех лиц, кто не подпадает под такие критерии, обследование методом ПЦР возможно только в случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденному случаю”, – рассказал Кузин.

(На видео – с 7:48)