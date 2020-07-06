Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день проведение выборов на Донбассе невозможно.

Об этом он сообщил в интервью “Украинской правде”.

При этом он отметил, что выборы рано или поздно все равно должны состояться.

“Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут проходить выборы”, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что выборы должны проходить на украинской территории согласно украинской Конституции.

“Над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы… Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока что мне сложно представить такие условия”, – сообщил Данилов.

Он отметил, что в подготовке к выборам возможны компромиссы.

“Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам этого не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет”, – заявил Данилов.