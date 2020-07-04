В Берлине проходит встреча советников "нормандской четверки", на которой Россия требует от Украины до 6 июля представить в Трехсторонний контактной группе проект изменений в Конституцию относительно Донбасса.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на рабочий документ российской делегации.

По информации издания, в Берлине проходит встреча в нормандском формате на уровне политических советников относительно конфликта на Донбассе. На этих переговорах Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей. Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию до 6 июля в Минской контактной группе.

Согласно документу, Россия также требует от Киева активизировать усилия по имплементации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что сепаратистские районы автоматически получают на постоянной основе специальный статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и честными.

Кроме того, российская сторона требует, чтобы Украина до 6 июля представила список людей, которых хочет получить в рамках очередного обмена пленными.