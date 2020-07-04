Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на рабочий документ российской делегации.
По информации издания, в Берлине проходит встреча в нормандском формате на уровне политических советников относительно конфликта на Донбассе. На этих переговорах Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей. Российская сторона требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию до 6 июля в Минской контактной группе.
Согласно документу, Россия также требует от Киева активизировать усилия по имплементации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что сепаратистские районы автоматически получают на постоянной основе специальный статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и честными.
Кроме того, российская сторона требует, чтобы Украина до 6 июля представила список людей, которых хочет получить в рамках очередного обмена пленными.
- Ранее сообщалось, что Офис Президента подготовил новый законопроект о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией территорий Донбасса с внедренной в него “формулой Штайнмайера”.