Провідний аналітик Apple передбачає, що компанія, випустить складаний iPhone у 2023 році. Екран пристрою буде більший, ніж у iPad mini.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Аналітик TFI Securities Мінг-Чі Куо на основі галузевого дослідження заявив, що в 2023 році кількість складаних iPhone досягне 15-20 мільйонів одиниць.

За словами Куо, нова модель, ймовірно, буде мати 8-дюймовий складаний OLED-дисплей. Це означає, що він може працювати як iPhone, і розгортатися в планшет, адже екран буде трохи більше, ніж 7,9-дюймовий дисплей на iPad mini.

“Складана модель тепер обов’язкова для всіх основних брендів смартфонів”, – сказав Куо.

Samsung, Huawei і Xiaomi представили свої моделі, хоча ціна як і раніше робить їх відносно недоступними для більшості споживачів. У Apple є деякі перешкоди, які їй, можливо, доведеться подолати. Наприклад, всі iPad від Apple підтримують функцію малювання за допомогою Apple Pencil. Але більшість складаних телефонів не підтримують такий спосіб введення, оскільки їхні екрани більш крихкі в порівнянні з екранами традиційних телефонів.

В Apple слова Куо поки ніяк не прокоментували.