Об этом сообщают #Буквы.

Когда: 22:00 по киевскому времени.

Где: Париж, Парк-де-Пренс

Арбитр встречи: Энтони Тейлор

Где смотреть: канал “Футбол 2”, платформы OLL.TV и MEGOGO.

Положение в рейтинге УЕФА

Пари Сен-Жермен: 7;

Барселона: 2.

Ориентировочные составы команд

“ПСЖ“: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава — Гуйе, Паредес — Ди Мария, Верратти, Мбаппе — Икарди.

“Барселона“: Тер Штеген — Мингуеса, Лангле, Умтити — Дест, Де Йонг, Бускетс, Педри, Альба — Месси, Дембеле.

Не сыграют: Неймар, Бернат, Кин — Коутиньо, Пике, Фати, Араухо, Роберто.

Интересные факты

“ПСЖ” и “Барсолона” всегда демонстрируют упорную борьбу против своих соперников. В частности, в 8 из 9 последних матчей “Барселоны” в Лиге чемпионов забивались более два гола. В то же время “ПСЖ” забивал минимум три гола в последних 5 домашних матчах против “Барселоны” во всех турнирах.

Победная серия “ПСЖ” в Лиге чемпионов составляет 4 матча.

В последних трех матчах “ПСЖ” в Лиге чемпионов забивались минимум три гола.

Напомним, в первом поединке “ПСЖ” на выезде разгромил “Барселону” со счетом 1:4. За парижан хет-триком отметился Килиан Мбаппе, также гол забил юный нападающий Мойзе Кин. За “Барселону” забил с пенальти Лионель Месси.