Об этом сообщают #Буквы.
Когда: 22:00 по киевскому времени.
Где: Париж, Парк-де-Пренс
Арбитр встречи: Энтони Тейлор
Где смотреть: канал “Футбол 2”, платформы OLL.TV и MEGOGO.
Положение в рейтинге УЕФА
- Пари Сен-Жермен: 7;
- Барселона: 2.
Ориентировочные составы команд
“ПСЖ“: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава — Гуйе, Паредес — Ди Мария, Верратти, Мбаппе — Икарди.
“Барселона“: Тер Штеген — Мингуеса, Лангле, Умтити — Дест, Де Йонг, Бускетс, Педри, Альба — Месси, Дембеле.
Не сыграют: Неймар, Бернат, Кин — Коутиньо, Пике, Фати, Араухо, Роберто.
Интересные факты
“ПСЖ” и “Барсолона” всегда демонстрируют упорную борьбу против своих соперников. В частности, в 8 из 9 последних матчей “Барселоны” в Лиге чемпионов забивались более два гола. В то же время “ПСЖ” забивал минимум три гола в последних 5 домашних матчах против “Барселоны” во всех турнирах.
Победная серия “ПСЖ” в Лиге чемпионов составляет 4 матча.
В последних трех матчах “ПСЖ” в Лиге чемпионов забивались минимум три гола.
Напомним, в первом поединке “ПСЖ” на выезде разгромил “Барселону” со счетом 1:4. За парижан хет-триком отметился Килиан Мбаппе, также гол забил юный нападающий Мойзе Кин. За “Барселону” забил с пенальти Лионель Месси.
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