Про це в інтерв‘ю #Буквам розповів секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

“На жаль, в Харкові футбольні традиції просіли на деякий час. І ми повинні їх відроджувати. Насправді, Харків інфраструктурно готовий до великого футболу: стадіон є, тренувальна база теж. Більше того, перший важливий крок уже зроблено – Харків повертає собі “Металіст“. Ми домовилися з Олександром Ярославським разом відродити команду“, – сказав Терехов.

“Маю велику надію … Упевнений, що разом – зусиллями міста, уболівальників і Олександра Ярославського – ми зможемо вивести “Металіст“ не тільки у вищу лігу, але і поборотися за чемпіонство“, – додав секретар міськради.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.