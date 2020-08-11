Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую планируют массово запускать.

Об этом стало известно во время совещания президента РФ с членами правительства.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность.

Путин отметил в ответ, что эта вакцина «эффективная» и «прошла все необходимые проверки».

“Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована впервые в мире вакцина против новой коронавирусной инфекции … Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки”, – сказал Путин.

Также, по словам главы РФ, одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19.

Следующий этап – налаживание массового выпуска вакцины, чтобы можно было привить педагогов и медиков (в сентябре), а затем и остальных граждан.

Он пояснил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 в Москве начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах. Это будет, приблизительно, в конце 2020 – январе 2021 года.