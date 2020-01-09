Президент России Владимир Путин в очередной раз незаконно приехал в Крым без согласования визита с Украиной.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Отмечается, что во время своего незаконного визита Путин наблюдал за военными учениями, а именно за пусками крылатых ракет “Калибр”, которые потенциально могут нести ядерные заряды, а также новых гиперзвуковых ракет “Кинжал”.

Также уточняется, что президент России прибыл на аннексированный полуостров без анонсирования своего приезда.

У берегов Крыма Путин находился на борту ракетного крейсера “Маршал Устинов”, постоянное место базирования которого расположено на Северном флоте России. В данный момент крейсер в рамках череды военных учений вошел в Черное море.

Также сообщается об инциденте с ракетным крейсером во время прохождения пролива Босфор. В турецких СМИ отмечалось, что корабль течением начало сносить в сторону берега около Стамбула и он не мог самостоятельно удержать курс, поэтому трем турецким буксирам пришлось прийти на помощь российскому военному кораблю.