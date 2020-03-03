За полгода работы Верховной Рады 9 созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За життя", ВО "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционные.

Об этом сообщает гражданская сеть “Опора”.

В частности, больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович с “Оппозиционной платформы – За життя” (74 %). На втором и третьем местах также его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9 %) и Денис Исаенко (61,8 %).

В списке “прогульщиков” также оказались Александр Дубинский (“Слуга народа”), Анжелика Лабунская (“Батькивщина”), Юлия Тимошенко (“Батькивщина”), Любовь Шпак (“Слуга народа”), Виталий Данилов (“Батькивщина”), Игорь Кисилев (“Оппозиционная платформа – За життя”), Олег Волошин (“Оппозиционная платформа – За життя”), Дмитрий Шенцев (внефракционный) и Юрий Солод (“Оппозиционная платформа – За життя”).

“Согласно принятым в октябре изменений в законодательство посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Таким образом Верховная Рада отказалась от письменной регистрации депутатов. К тем избранникам, которые не будут участвовать в голосованиях, теперь будут применяться финансовые санкции. Такая процедура действует в отношении тех депутатов, которые пропустили более 30 % голосований в парламенте”, – отметили в “Опоре”.

Также сообщается, что за первые полгода работы парламента состоялось 1 миллион 163 тысяч 115 нажатий на кнопку. В 40,7 % случаев депутаты голосовали “за”, в 27,9 % – “удерживались”, в 5,1 % – “против”. При этом, в 15,5 % случаев депутаты не голосовали, а в 10,8 % отсутствовали.

Больше всего “за” голосуют народные депутаты “Слуги народа” (44 %), на втором месте – “Батькивщина” (43 %), на третьем – группа “Доверие” (38,6 %). В то же время, меньше всего кнопку “за” нажимают в партиях “Голос” (31,4 %) и “ОПЗЖ” (32,8 %).