Согласно новому Трудовому кодексу, который разрабатывается Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, основой трудовых отношений в Украине будет контракт.

Об этом в эфире “Громадского” рассказала заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

Она уточнила, что законопроект по изменению Трудового кодекса называется “О труде”.

“В первую очередь это либерализация трудовых отношений. Мы хотим закрепить, что основой трудовых отношений является трудовой контракт, который обязательно заключается в письменной форме. Примерную форму этого трудового контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все работники имели возможность прописать и порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи”, — отметила Свириденко.

Кроме того, планируется закрепить возможность различных форм трудоустройства: например, дистанционную работу и частичную занятость.

“То есть, мы даем более гибкую форму реализации трудовых отношений. Также будет аутсорсинг (процесс передачи компанией части производственных или бизнес-процессов другой компании, – ред.), аутстаффинг (вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, – ред.). Кстати, все эти определения будут в отдельных изменениях к закону о занятости зафиксированы, и все смогут ознакомиться”, — объяснила замминистра.

Свириденко подчеркнула, что новым Трудовым кодексом Минэкономики хочет привести трудовые отношения к современным нормам.

“Сегодня люди работают на дому, дистанционно. А это по сути регулируется старым Кодексом законов о труде, и это не соответствует реальности”, – заявила она.