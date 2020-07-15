Верховная Рада Украины намерена обновить в регламенте ВР перечень уважительных причин, которые являются основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях.

За проект закона № 3642 проголосовал в первом чтении 321 нардеп, сообщает корреспондент #Букв.

Так, в список уважительных причин отсутствия нардепов входят следующие:

• выполнение народным депутатом в это время поручений Верховной Рады, председателя ВР, комитета;

• командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

• временная нетрудоспособность;

• получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

• отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда, согласно законодательству, работнику предоставляется отпуск;

• документально подтвержденные транспортные препятствия.

Также допускаются и другие уважительные причины отсутствия народного депутата, “связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей” (о них нардеп должен уведомить заблаговременно).

В действующем сейчас списке уважительных причин нет, например, пункта о получении услуг в сфере здравоохранения, о командировках, а также не прописано выполнение поручений главы ВР и комитетов.