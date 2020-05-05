Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях. В частности, ее получат:

• Украина: 1200 миллионов евро

• Албания: 180 миллионов евро

• Босния и Герцеговина: 250 миллионов евро

• Грузия: 150 миллионов евро

• Иордания: 200 миллионов евро

• Косово: 100 миллионов евро

• Молдова: 100 миллионов евро

• Черногория: 60 миллионов евро

• Республика Северная Македония: 160 миллионов евро

• Тунис: 600 миллионов евро

“Помощь ЕС поможет этим странам покрыть их насущные потребности в финансировании, которые увеличились в результате вспышки COVID-19. Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создадут пространство для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса”, – отметили в пресс-службе.

Средства будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Теперь страны должны заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании. Для того, чтобы решение вступило в силу, его еще должны согласовать в Европейском парламенте и Совете ЕС.