Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на очень выгодных условиях. В частности, ее получат:
• Украина: 1200 миллионов евро
• Албания: 180 миллионов евро
• Босния и Герцеговина: 250 миллионов евро
• Грузия: 150 миллионов евро
• Иордания: 200 миллионов евро
• Косово: 100 миллионов евро
• Молдова: 100 миллионов евро
• Черногория: 60 миллионов евро
• Республика Северная Македония: 160 миллионов евро
• Тунис: 600 миллионов евро
“Помощь ЕС поможет этим странам покрыть их насущные потребности в финансировании, которые увеличились в результате вспышки COVID-19. Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создадут пространство для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса”, – отметили в пресс-службе.
Средства будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
Теперь страны должны заключить с ЕС меморандум о взаимопонимании. Для того, чтобы решение вступило в силу, его еще должны согласовать в Европейском парламенте и Совете ЕС.
- Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций запускает план по борьбе с коронавирусом COVID-19 на 2 млрд долларов. Он предусматривает выделение $ 33 млн помощи Украине.